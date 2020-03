Alzheimer : la maladie expliquée par un malade

Agé de 51 ans et atteint par la maladie d’Alzheimer, Thierry Petitmangin a choisi de mettre à profit son expérience pour aider d’autres malades. Aidé par sa femme et son fils, le Messin a ouvert une chaîne Youtube ainsi qu’une ligne téléphonique pour tenter de répondre aux questions que peuvent se poser les malades et leurs proches.



Qui mieux qu’un autre malade peut décrire les symptômes, le ressenti, les doutes, les craintes liés à la maladie mais aussi dévoiler des astuces, des techniques acquises avec l’expérience pour surmonter certaines épreuves.



Thierry Petitmangin est atteint par la maladie d’Alzheimer et devient de fait une forme d’expert de la maladie.



Cette expertise il a choisi de la faire partager en vidéo grâce à sa chaîne Youtube “



Cette expertise il a choisi de la faire partager en vidéo grâce à sa chaîne Youtube “ jemenrappellepas ”.



Raconter et écouter



Des vidéos où il se livre sur sa maladie, sur le diagnostic et les étapes qui suivent, sur les moyens de retarder le déclin cognitif ou plus simplement sur son ressenti. Des vidéos où il se livre sur sa maladie, suret les, sur les moyens de rou plus simplement sur son ressenti.



Diagnostiqué il y a un an et demi, Thierry revient notamment sur les premiers signes de la maladie dans l’une de ses vidéos et sur leurs conséquences sur sa vie quotidienne :



“Je travaillais encore à l’époque et j’avais de plus en plus d’oublis. Mes collègues de travail me le faisaient remarquer mais moi je pensais que j’étais fatigué, que ça peut arriver à tout le monde. Avec le temps ça s’est détérioré et à un moment donné mon employeur a commencé à se poser des questions et ils m’ont licencié”.



Dans une autre vidéo, Thierry raconte de quelle façon le sport est devenu indispensable dans sa nouvelle vie.



Courir pour s'aérer l’esprit, se sentir plus en forme mais aussi pour améliorer la motricité, l'équilibre et pour ralentir le déclin cognitif.



Autre initiative que nous avions écouter, informer, guider les autres malades vers les aides et services encore mal connus. Autre initiative que nous avions relayé en décembre dernier à l’occasion des rencontres France Alzheimer 2019, une ligne téléphonique pourles autres malades vers les aides et services encore mal connus.



Cette ligne téléphonique mise en place par Thierry Petitmangin est accessible au : 07 83 93 40 18