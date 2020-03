Téléconsultation, mode d'emploi

Alors que l’épidémie de coronavirus sévit sur l’ensemble du territoire et que le confinement est recommandé pour les plus fragiles, la téléconsultation apparaît comme une solution idoine pour répondre aux inquiétudes et aux besoins médicaux des personnes âgées. Cependant la téléconsultation et son fonctionnement ne sont pas encore totalement adoptés.



La téléconsultation permet à un médecin, quelle que soit sa spécialité, de réaliser une évaluation globale du patient à distance, via une vidéotransmission. D'après une enquête réalisée par Harris Interactive , 54 % des Français déclarent se sentir mal informés à propos de la téléconsultation.La téléconsultation permet à un médecin, quelle que soit sa spécialité, de réaliser une évaluation globale du patient à distance, via une vidéotransmission.



Jusqu’ici la téléconsultation n’était prise en charge par l’Assurance maladie qu’après un passage chez le médecin traitant.



Depuis le 10 mars, pour faciliter les consultations en pleine période épidémique, cette contrainte est désormais levée.



Cette mesure sera effective jusqu’au 30 avril et permet à chacun d’obtenir un avis médical sans avoir à se déplacer.



Comment ça marche ?



Pendant cette période, pour bénéficier d’une consultation à distance il suffit d’avoir accès à un ordinateur muni d’une caméra, d’une tablette, d’un smartphone ou de se rendre dans une pharmacie équipée d’un dispositif de téléconsultation.



Suite aux mesures d’assouplissement mise en place par le ministère de la Santé et des Solidarité, du 10 mars au 30 avril, il est possible de se connecter directement sur une plateforme de téléconsultation pour prendre rendez-vous.



Au-delà de cette période, il faudra de nouveau passer par son médecin traitant afin d’obtenir un rendez-vouset un lien pour se connecter, sauf en cas de maintien de cette mesure exceptionnelle.



Quelles sont les principales plateformes de téléconsultation ?



Certaines pharmacies ont l’équipement nécessaire pour permettre la consultation d’un patient à distance.



Par exemple les cabines proposées par Par exemple les cabines proposées par Tessan , disponibles une soixantaine de pharmacies, comprennent 7 dispositifs médicaux connectés (thermomètre, tensiomètre, stéthoscope…) afin de permettre une consultation complète.



De nombreux acteurs se sont lancés dans la télémédecine et proposent des plateformes en ligne permettant d’être connectées avec un médecin.



Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur le site de téléconsultation choisi, de se créer un compte, puis de prendre rendez-vous avec un médecin.



Une fois le rendez-vous acté, le contact avec le médecin se fait en visioconférence via un smartphone, une tablette ou un ordinateur.



Voici quelques plateformes proposant des services de téléconsultation :



Par ailleurs, depuis le 10 mars et jusqu’au 30 avril, le ministère des Solidarités et de la Santé autorise les téléconsultations avec son médecin par le biais des applications conversationnelles gratuites Skype, WhatsApp et FaceTime.