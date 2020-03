A lire : Comment je suis devenu musicien à 65 ans

La musique a toujours fait partie de la vie de Camille Charles, chef d’entreprises spécialisées en informatique et monétique. Pour ses 60 ans, il reçoit un saxophone de sa famille… et décide de changer radicalement de cap pour devenir musicien professionnel.

Entre guide et témoignage, Camille Charles revient dans cet ouvrage sur la manière dont ce cadeau a transformé sa vie.Impossible d’apprendre seul : l’auteur doit faire appel à un professeur et ainsi aménager ses horaires pour laisser suffisamment de place à la musique.Puis vient (enfin) la retraite, l’inscription dans une école de musique, aux côtés des 5-15 ans, le premier concert au sein d’un orchestre… Le parcours d’un apprenant motivé, rigoureux et assidu qui finit par payer : Camille Charles devient professionnel et crée son groupe, Adagio, qui donner son premier concert en décembre 2019.Un parcours que l’auteur détaille étape par étape, et qui sera d’une grande utilité pour quiconque souhaite se lancer sur une voie similaire.Car il n’est jamais trop tard pour s’engager dans une pratique musicale, rappelle-t-il : « tout est possible à n’importe quel âge, il suffit de travailler régulièrement et ne rien précipiter » (page 34).« Beaucoup de gens croient que le cerveau perd sa plasticité après la puberté. Il n’en est rien, le cerveau garde sa capacité de changer. Est-ce aussi facile d’apprendre quelque chose à l’âge de 65 ans que cela l’était à 5 ans ? Non. Mais peut-on y arriver ? Oui », rappelle le neuroscientifique américain Norman Weinberger, cité page 36.Un ouvrage motivant et inspirant pour les futurs retraités, les seniors et les autres.Camille CharlesEditions du PanthéonSeptembre 201912,90 euros