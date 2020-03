Des idées pour un cerveau en pleine forme

La semaine du cerveau se déroule cette année du 16 au 22 mars dans un contexte assez particulier. Dans cette période de confinement pour les personnes âgées, la rédaction d’Agevillage vous propose quelques conseils pour s'aérer l’esprit et stimuler ses neurones.

Participer à des conférences

Visiter des musées

Jouer avec ses petits-enfants

Faire travailler sa mémoire en s’amusant

Pour garder son cerveau en forme rien de tel que de continuer à apprendre. En ce sens plusieurs organismes proposent des conférences et ateliers en ligne pour continuer à stimuler son cerveau par de nouvelles informations.Pendant cette période d’épidémie de Covid-19, le site HappyVisio a mis gratuitement à disposition des seniors un programme d’activités adaptées.Le site propose chaque jour des conférences, ateliers, quiz à suivre en direct.Par exemple, un quiz de culture générale aura lieu jeudi 19 mars et une conférence intitulée Connaître sa mémoire pour mieux la préserver sera animée par une psychologue spécialisée en neuropsychologie vendredi 20 mars.L’ Université virtuelle du temps disponible (UVTD) propose aussi des conférences interactives mais ciblées exclusivement sur la culture.Des conférences sur Faust, l’art romain ou encore sur les grandes femmes de l’Histoire sont prochainement programmées pour se cultiver sans avoir à se déplacer.Si les musées sont fermés et que chacun est invité à rester chez soi, les visites des musées restent envisageables grâce aux nouvelles technologies.Ainsi il est possible de découvrir virtuellement par exemple certaines collections du Louvre , le musée du Vatican , plusieurs pièces de la National Gallery de Londres ou le musée d’histoire naturelle de Washington (National Museum of Natural History).Si le confinement est de mise, il est cependant nécessaire de conserver des liens avec ses proches.Dans cette optique Skype, Facetime et consorts peuvent constituer des alliés pour continuer à voir et jouer à distance avec ses petits-enfants.Du "petit Baccalauréat" à l'indémodable Scrabble, de nombreux jeux peuvent être mis en place facilement à distance.Des sites propose gratuitement aux seniors de stimuler leur cerveau de façon ludique. Calculs mentaux, jeux de mémoire, tests de logiques… Ces jeux permettent d’exercer sa réactivité, sa mémoire et de stimuler les fonctions cognitives.Quelques exemples de jeux cognitifs gratuits ou payants pour seniors :