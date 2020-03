Confinement : comment gérer son stress ?

Rupture des liens sociaux, inquiétude pour ses proches confinés loin de soi, anxiété face à une situation sur laquelle on n’a peu de prise… La crise sanitaire et le confinement ont des conséquences non négligeables sur notre état psychique. Pistes pour vivre la situation le mieux possible.

Il est normal de se sentir triste, stressé, désorienté, en colère ou effrayé lors d’une crise, rappelle la Croix-Rouge.Pour éviter de se faire submerger, il peut être utile de prendre un peu de recul, d’apprendre à lâcher prise autant que possible. Le psychiatre Igor Thiriez partage un « petit guide de gestion de l'incertitude en période de confinement » (voir ci-dessous - cliquer pour voir en grand).Des pistes pour savoir réagir face aux inquiétudes liées à la situation, à la fois nouvelle, imprévisible et ambiguë.. Avec des proches, des personnes de confiance, ou avec un professionnel si le besoin s’en fait sentir, via une téléconsultation.Le gouvernement a annoncé mardi 24 le lancement d'unau bénéfice des personnes qui en auraient besoin est déployé à partir du numéro vertEn ligne, il existe aussi des(chatbots), comme Owlie (sur Messenger) ou Mon sherpa (disponible sur Apple).Pour, il existe aussi différentes applications qui permettent de suivre son humeur, ses sentiments sur le long terme (et d’identifier, aussi, ce qui est particulièrement anxiogène pour soi) : Moodflow, emoods, Journal de l’anxiété…, différentes techniques peuvent être utilisées, selon ce qui fonctionne le mieux pour chacun d’entre nous :La Croix-Rouge comme le Dr Igor Thiriez conseillent par ailleurs deet en vérifiant que les informations sont fiables, et bien sûr de(cliquer pour voir en grand)