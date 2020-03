Les solidarités de proximité pour les soignants et les personnes âgées

“Nous devons rester unis” rappelait ce week-end Emmanuel Macron dans un entretien publié dans le Journal du dimanche. Une solidarité qui s’organise un peu partout en France pour soutenir les soignants en première ligne face à l’épidémie, ainsi que les plus vulnérables.

Les réseaux d’entraide

Découvrez #CroixRougeChezVous :

Réponse à l’isolement social des personne les plus #vulnérables durant la crise #Coronavirus, la conciergerie solidaire:

Plus de 70 ans ou aidant? Vous avez une condition de santé qui vous interdit de sortir pour des achats de première nécessité? pic.twitter.com/JBC33wqcwA — Croix-Rouge fr (@CroixRouge) March 20, 2020

Les mairies pour coordonner l’aide

Chaque jour à 20h, les Français à leur fenêtre signifient leur soutien à tous ceux qui s’exposent quotidiennement au risque de contamination pour tenter deLa solidarité envers les soignants s’exprime aussi par de nombreuses initiatives locales et nationales.Aide pour faire les courses, solutions de garde, soutien financier… les exemples de solidarité sont nombreux et chacun, s’il le souhaite, peut apporter sa pierre à l’édifice.Depuis quelques jours, le gouvernement à mis en ligne une plateforme pour rejoindre la réserve civique.Dans le cadre de cette crise sanitaire sans précédent, cette réserve civique accueille les bénévoles et lespour mener des actions de solidarité.Des actions de proximité comme notamment la distribution de produits de première nécessité mais aussi à distance pour maintenir le lien avec des personnes fragiles isolées par le biais de coups de téléphone, d’appels en visio ou par mail.Autre réseau d’entraide, enpremiereligne.fr recense déjàet a répondu pour l’instant àdes demandes d'aide.Pour garder un enfant ou faire des courses, enpremiereligne.fr permet aux bénévoles volontaires d’apporter de l’aide aux soignants pendant la crise du coronavirus.L’association Voisins solidaires a pour vocation de renforcer les solidarités de proximité et pendant cette crise, propose des kits spécifiques (affiche, tract, annuaire des voisins, panneau des voisins) pour faciliter l’entraide entre voisins.La Croix Rouge a lancé récemment le service Croix-Rouge chez vous qui permet à toute personne vulnérable confinée en situation d’isolement social d'obtenir une écoute, des informations pratiques ou encore, la possibilité d'être livré par des des volontaires de la Croix-Rouge en produits de première nécessité.Ce service est disponible gratuitement 7j/7, de 8h à 20h, auAutre initiative solidaire, la société Emprunte Mon Toutou propose, pendant cette période de confinement, de promener gratuitement les chiens de soignants ou de personnes fragiles Par ailleurs, au niveau local, de nombreuses communes proposent des solutions pour, à l’image de la Ville de Nantes qui a mis en place un groupe Facebook pour coordonner les actions.Même initiative du côté de Brest avec un groupe Facebook qui a déjà réuni plus de 2000 personnes prêtes à rendre sevice dans la ville bretonne.N’hésitez pas à vouspour connaître les initiatives existantes près de chez vous.