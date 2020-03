Toutes les ressources à connaître autour de soi

Cette expérience inédite de confinement national requiert de s’organiser afin de vivre au mieux cette période d’isolement. Des ressources existent, à proximité pour répondre à la plupart des problématique mais ne sont pas toujours connus de tous.



, le service est l’employeur des aides à domicile : la personne aidée règle une facture. mandataire, la personne aidée devient l’employeur, assisté dans ce rôle par le service d’aide à domicile et est donc responsable du paiement du salaire et des cotisations sociales.



Portages

Pour toutes les questions liées au coronavirus, le gouvernement à mis en place un numéro unique afin de répondre aux interrogations des français :(gratuit et ouvert 24 heures sur 24,7 jours sur 7).Rappelons en cas de suspicion de contraction du coronavirus, il est nécessaire d’appeler son médecin traitant ou de passer par une plateforme de téléconsultation En cas de symptômes plus sévères (problèmes respiratoires), il est recommandé d’appeler lePour obtenir des informations sur des possibilités d’aides de tout ordre à domicile, le contact à privilégier estde sa commune.Durant cette période de crise, la mairie joue un rôle crucial en coordonnant l’aide et en informant les habitants de la ville.(Clic) sont des guichets d’accueil qui permettent d'obtenir toutes les informations utiles pour la vie quotidienne des personnes âgées.(CCAS) ont pour rôle de venir en aide aux personnes les plus fragiles sur le territoire de la commune.Le CCAS met en lien les personnes âgées avec les prestations sociales locales qui peuvent leur être utiles.35 000 organismes qui proposent des prestations à domicile dans toutes la France.Il existe deux mode d’intervention pour les services à domicile Recevoir à domicile des, sesou encore des, c’est possible grâce aux différents services de portages proposés au plus fragiles.De nombreuses société proposent d’apporter les repas à domicile comme notamment les Menus services ou La Poste notamment proposent ce type de prestation et permettent à une personne âgée de recevoir directement chez elle un repas chaud et équilibré. La Poste propose le portage de médicaments pour les plus isolés.Enfin il est aussi possible de faire venir un peu de culture chez soi. Certaines bibliothèques municipales proposent en effet un service de portage de livre pour les personnes les plus fragiles.Il est conseillé depour connaître l’ensemble des services de portage disponibles dans votre commune.