Que Choisir - Hors série Argent de avril 2020 : Accompagner le grand âge

Activités, tarifs, cadre de vie, le magazine Que Choisir a dépéché ses visiteurs dans 1210 Ehpad. Il a donné la parole à des experts comme Annie de Vivie, fondatrice d'agevillage et directrice des formation Humanitude.



Le magazine relaie l'urgence d'une loi Grand Age/Autonomie pour renforcer les services d'aides, de soins, aux domiciles, comme en établissements d'accueil.



Vers une labellisation, comme le label Humanitude (cité dans le rapport Libault préfiguateur de la future loi) pour rassurer tant les personnes âgées, que leurs proches et les autorités.



Le magazine passe en revue 8 questions pratiques que se posent les aidants sur les aides, les recours, l'organisation ,l'adaptation du logement de son proche, les obligations familiales,.



La visite par les bénévoles de Que Choisir dans 1210 établissements pour personnes âgées dépendantes partout en France, leur permet d'affirmer que "la note est plus salée dans le privé commercial avec des tarifs moyens à 2907 euros/mois".



Les visiteurs anonymes ont évalué l'accueil (disponibilité, réponses fournies aux questions), la chambre (sanitaire, possibilité de meubler), les locaux (proches commerces, état du bâti, jardin, climatisation) et la vie sociale (nombre et rythme des activités, accès au numérique, intergénération).



L'enquête montre la nécessité accrue de demande d'admission par Internet : Site Viatrajectoire.fr, avec des refus de visites doublés par rapport à l'enquête de 2015.



Lien vers la carte inter-active de l'enquête