Confinement : rester en lien grace à la vidéo

En cette période de confinement où l’isolement se fait ressentir, les Français ont massivement adoptés de nouveaux modes conversationnels afin de rester en lien avec leurs proches. Apéro-vidéo, visio-conférences, tous les moyens sont bons pour conserver une forme de proximité et garder le moral. Pour les moins adeptes de ces nouvelles formes de communication, voici quelques conseils pour rester proches de sa famille, de ses amis.



Skype, WhatsApp, Zoom… de nombreux outils existent pour communiquer à distances avec plusieurs proches grâce à la vidéo.



L’apport de la vidéo est particulièrement réconfortante alors qu’il n’est plus possible de sortir de chez soi (sauf avec une autorisation et pour des raisons spécifiques).



Si ces outils sont gratuits et plutôt simples d’accès, ils nécessitent malgré tout d’être équipé d’une caméra et quelques connaissances pour pouvoir en profiter pleinement.



Zoom



Disponible sur ordinateur ou sur smartphone, Zoom permet de réaliser des réunions depuis chez soi, par le biais de la vidéo.



A noter que Zoom ne nécessite aucune installation sur son ordinateur.



Tutoriel Zoom





L'association L'association E-Seniors , qui a pour vocation d’initier les seniors aux nouvelles technologies de la communication, propose en cette période de confinement un petit tutoriel pour maîtriser Zoom facilement.



Skype



Autre outil plébiscité pendant cette période de confinement, Skype.



Plus connu mais tout aussi gratuit et simple d’utilisation, Skype permet d’avoir des conversations en vidéo avec plusieurs proches.



Il peut être installé sur son smartphone ou sur un ordinateur et permet de passer des appels vidéos mais aussi des appels simples gratuitement vers des personnes équipées de l’application.



Skype permet aussi de contacter un destinataire sur un fixe ou un téléphone portable via des appels payants.



Tutoriel Skype



WhatsApp







WhatsApp est une application mobile qui permet de contacter avec son smartphone tous vos contacts équipés.





L’application propose une messagerie instantanée pour discuter par écrit ainsi qu’un système d’appel en visio.





Tutoriel WhatsApp









Des appels pour lutter contre l’isolement







Dans ce contexte de confinement qui accentue l’isolement, l’association Emmaüs Connect mobilise ses forces pour mettre à disposition des personnes en situation de précarité des téléphones et des recharges d’appels gratuites.



De son côté, la coopérative Mednum, engagée dans la formation aux usages numériques, vient de lancer un centre d’appel pour aider à la réalisation des démarches en ligne essentielles.









Le numéro du service Solidarité numérique de Mednum : 01 70 772 372 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi, de 9h à 18h).

Par ailleurs, pour lutter contre l’isolement des personnes vivant en maison de retraite, plusieurs initiatives de grands groupes ont pour objet de mettre à disposition des tablettes dans les Ehpad.