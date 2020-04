Confinement : la radio pour rompre l'isolement et continuer d'accompagner

Alors que s’amorce une quatrième semaine de confinement, la situation des personnes âgées isolées devient toujours plus préoccupantes. Le soutien s’organise, notamment par le biais de la radio, sur laquelle des programmes spéciaux ont été créés pour continuer d’accompagner les plus fragiles malgré les restrictions.



La plateforme Voix d’or, portée par l’association lyonnaise Haut Parleur, propose depuis des années des contenus audio destinés aux personnes âgées mais aussi aux familles et aux professionnels en proposant des solutions pour faciliter les échanges et dynamiser les moments passés ensemble.



Une radio pour ne plus rester seul





En cette période de confinement particulièrement déboussolante, l’association a créé la radio Haut Parleur spécifiquement dédiée aux personnes âgées isolées à domicile ou en maison de retraite.



Gratuite, garantie sans pub ni infos, cette webradio diffuse une programmation musicale adaptée ainsi que des rendez-vous quotidiens : jeux, poésies, histoires, séances de relaxation…



Une radio pour soutenir les malades d’Alzheimer





Basée sur le concept de questions/réponses, cette émission invite les auditeurs atteints de troubles cognitifs, ou leurs aidants, à prendre la parole et à faire part de leurs inquiétudes, de leurs interrogations.



Les malades peuvent être désorientés durant cette période de crise sanitaire, et cette émission, animée par une psychologue, est l’occasion d’apporter des réponses concrètes, des conseils et aussi du soutien aux malades et à leurs proches.



Ecouter l'émission du 31 mars "Les familles face à la crise du Covid-19"