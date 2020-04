Confinement : des gestes pour rompre avec l'isolement

Après quatre semaines de confinement, les Français s’organisent depuis leur domicile, pour se soutenir les uns les autres et aider ceux qui en ont le plus besoin. Chiffon rouge, mots à la fenêtre, jeux ou discussions entre immeubles... Voici quelques initiatives qui viennent lutter contre le sentiment de solitude.



🔴🇫🇷 #CORONAVIRUS | À partir du 6 avril, l'attestation de déplacement dérogatoire pourra être générée au format numérique.



ℹ️ Ce format a vocation à faciliter l'utilisation de l'attestation. Il ne remet pas en cause le respect très strict du confinement. pic.twitter.com/laAE3F2BjB — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) April 5, 2020 Alors que le gouvernement permet depuis ce jour d’ attester d’un déplacement dérogatoire depuis son smartphone , le confinement est cependant maintenu et risque de durer encore quelques semaines.



Un contexte inédit qui constitue un facteur aggravant d’isolement.



Le chiffon de la solidarité





a soumis l’idée de mettre un chiffon rouge (ou n’importe quel tissu de la couleur rouge) à sa fenêtre afin de signifier une détresse sociale. Un habitant du Lot a soumis l’idée de mettre un(ou n’importe quel tissu de la couleur rouge) à sa fenêtre afin de signifier une détresse sociale.



Cette période étant une véritable mise à l’épreuve pour les personnes âgées isolées, cette astuce peut leur permettre de faire savoir qu’elles ont besoin d’aide et de faire appel à un voisin pour un service ou simplement une écoute.



D’autres ont choisi de mettre des mots à leurs fenêtres. Des papiers sur lesquels on peut lire des messages réconfortants ou parfois des demandes d’aides ponctuelles.



Une solidarité entre voisins nécessaire pour éviter qu’une personne âgée, qui ne peut plus voir sa famille et parfois même qui ne bénéficie plus d’aide à domicile, puisse sombrer dans une détresse sociale.



Les voisins se rapprochent pendant cette période si particulière. Certains organisent des apéritifs depuis leurs balcons, d’autres organisent des jeux où les protagonistes sont les voisins de la rue.



C’est notamment le cas de ce parisien qui propose des sessions de “Questions pour un champion” à sa fenêtre.







Les associations toujours au bout du fil



Dans l'idée de lutter contre l'isolement social des personnes fragiles, l'association la Croix-Rouge propose des outils pour inciter à l'entraide entre voisins.