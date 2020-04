Covid-19 : comment confectionner un masque maison efficace ?

Emmanuel Macron l’a annoncé hier soir : la sortie progressive du confinement, à compter du 11 mai, se fera notamment grâce au port de masques « grand public ». Mais sans attendre le mois prochain, porter un masque, a minima lors des sorties, reste indispensable pour freiner la propagation du coronavirus. Y compris s’il s’agit de masques faits maison.





Le masque du CHU de Grenoble





Le masque sans couture



Le masque Afnor





Porter un masque sert avant tout à, en limitant l’émission des fameuses gouttelettes qui peuvent contenir le virus, que le porteur soit symptomatique ou non. il sert aussi à se protéger soi-même , à condition d’être bien porté et bien entretenu (passage en machine à 60°C minimum après chaque usage, sur cycle coton).S’ils sont certes moins efficaces que les masques jetables types masques chirurgicaux ou FFP2, les masques maison, en tissu, restent une bonne option. La rédaction en a sélectionné trois modèles, partagés par des professionnels de santé.Ce patron, partagé à l’origine par le centre hospitalier de Grenoble, doit être cousu (compter une petite heure à la machine et deux à trois heures à la main).Il compteIl peut s’agir de feutrine, ou d’une lingette dépoussiérante jetable.Partagée par l’Académie nationale de médecine, cette vidéo montre comment confectionner un masque en tissu sans couture. Un tutoriel réalisé par le Pr Daniel Garin, ancien chef du département de virologie du Centre de recherche du Service de santé des armées.Il suffit de disposer d’une agrafeuse, de papier essuie-tout (ou de serviettes en papier) et d’élastiques.L’association française de normalisation a quant à elle validé un modèle de masque en tissu à plis, sur le modèle des masques chirurgicaux classiques.