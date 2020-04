Contre l'isolement des âgés, les Ehpad à nouveau ouverts aux visites des proches

C’est l’annonce phare de la prise de parole d’Olivier Véran ce dimanche 19 avril : après 40 jours de confinement, les structures qui accueillent des personnes âgées (Ehpad, résidences autonomie…) pourront à nouveau accueillir des visiteurs.





L’imagination au secours du lien

« On peut passer beaucoup de chose avec le regard »

l’interdiction des contacts physiques (mais la possibilité de contacts visuels),

des visites limitées à deux personnes, et une personne s'il s'agit de visite en chambre

un temps de visite de 30 minutes à une heure maximum

des visites en priorité pour les résidents les plus affectés par le confinement

des demandes de prise de rendez-vous écrites

une seule visite par créneau horaire

le respect strict des gestes barrière et de la distanciation sociale

des visites organisées à la demande des résidents,

Depuis l’interdiction des visites en Ehpad le 11 mars, les initiatives pour maintenir le lien se multipliaient, les incidents aussi.Certains établissements refusaient par exemple de recevoir des colis de la part des proches. Dans le Tarn, l’épouse d’un résident de l’Ehpad de Graulhet a été verbalisée alors qu’elle se rendait sous la fenêtre de son mari pour communiquer avec lui via une ardoise . Une amende depuis annulée.En Normandie, c’est le fils d’une résidente qui a écopé d’une amende de 135 euros pour être venu déposer des vêtements et un bouquet de muguet à sa mère, témoigne le directeur des Jardins de Matisse, à Grand-Quevilly, près de Rouen Car face à l’isolement des personnes âgées, au risque de dépression, de glissement, nombre d’établissements et de proches s’adaptaient au mieux pour préserver, malgré tout, les contacts, dans le respect des règles de distanciation sociale. Avec des outils numériques bien sûr , grâce, notamment, à des dons massifs d’ordinateurs et de tablettes, mais également avec desA l’image de ce: une plaque de plexiglas, ajustée aux fenêtres du rez-de-chaussée pour pouvoir se parler sans que les proches entrent dans l’établissement.« Pour les personnes malentendantes, on peut communiquer avec le téléphone », précise Cédric Lacresse, le directeur de l’Ehpad.« Nous avons un planning à l’accueil avec un rendez-vous d’une demi-heure pour les personnes en réelle difficulté. Nous désinfections le plexiglas entre chaque visite. »La réouverture nationale des établissements qui accueillent les personnes âgées a quant à elle été rendue possible par le travail de Jérôme Guedj , qui a remis le 18 avril un rapport sur les conditions de retour progressif des familles à Olivier Véran.Un rapport que le ministère traduit ce lundi en protocole à l'attention des Ehpad et agences régionales de santé.Le ministère précise notammentqu’il revient aux directrices et directeurs d’établissement de décider des mesures applicables localement, après concertation collégiale avec l’équipe soignante et en particulier les médecins coordonnateurs le cas échéant, en fonction de la situation sanitaire de l’établissement et dans le respect des préconisations en vigueur dans le territoire concerné. Pour définir le dispositif prévu pour l’établissement, il est recommandé de consulter le conseil de la vie sociale ».Parmi les règles élaborées par le ministère :Des recommandations à destination des lieux de vie collectifs des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap.