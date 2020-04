Lutter contre les effets du confinement sur le sommeil

Vous l’avez peut-être observé : la situation inédite que nous traversons, et en particulier le confinement, peut avoir des répercussions sur notre sommeil. Grande fatigue ou insomnies, nuits agitées, sommeil haché… Que faire pour retrouver une bonne qualité de sommeil ?





Recréer un rythme : avec un vrai programme d’activités, associées à des horaires fixes, qu’il s’agisse d’activités agréables (lecture, musique…) ou non (ménage…).

: avec un vrai programme d’activités, associées à des horaires fixes, qu’il s’agisse d’activités agréables (lecture, musique…) ou non (ménage…). Faire de l’activité physique , même chez soi : retrouvez à la fin de l’article de nombreuses propositions de programmes adaptés, gratuits, en ligne.

, même chez soi : retrouvez à la fin de l’article de nombreuses propositions de programmes adaptés, gratuits, en ligne. Conserver des interactions sociales, par téléphone par exemple. Attention toutefois à éviter les écrans le soir : la lumière bleue qu’ils émettent est néfaste pour l’endormissement.

Eviter les excitants après 16 heures (thé, café, alcool…),

Ecouter son corps et aller se coucher dès les premiers signes : bâillements, yeux qui piquent…

Soigner son alimentation avec un dîner léger et des repas équilibrés tout au long de la journée.

En cause, plusieurs raisons.D’abord, leinduit par la crise. Mais aussi la baisse d’et la mise en place de, qui se répercutent sur nos rythmes nocturnes.Or le stress est exacerbé par la fatigue : un cercle vicieux qu’il faut essayer de briser.Pour ce faire, l’ Institut national du sommeil et de la vigilance propose plusieurs pistes.Sans oublier les bonnes habitudes qui favorisent le sommeil, confinement ou pas :A noter : les experts de l’Institut national du sommeil et de la vigilance publient tous les samedis midis les réponses aux questions posées par les internautes durant la semaine.