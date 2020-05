Confinement : attention à la dénutrition !

Les personnes âgées, et notamment celles qui vivent en institution, constituent en temps normal une population particulièrement à risque de dénutrition : en France, 670 000 seniors en seraient victimes. Un risque exacerbé par la crise sanitaire.

Conserver un poids stable pour mieux lutter

Peler et râper 1 cm de gingembre frais

Eplucher 2 kiwis

Presser un pamplemousse en conservant un maximum de pulpe

Mixer les fruits et le gingembre avec 10 cl d’eau, 10 g de poudre de lait et une cuiller à café de miel d’acacia dans un blender et servir aussitôt.

L’épidémie de Covid-19 aggrave le risque de dénutrition pour plusieurs raisons. D’abord, à cause la maladie elle-même, et de l’hospitalisation éventuelle qui en découle.« À titre d’exemple, en sortie d’une hospitalisation de plusieurs semaines avec passage en réanimation, un patient peut perdre jusqu’à une quinzaine de kilogrammes. La perte de masse musculaire est majeure », alerte le collectif de lutte contre la dénutrition.Mais les personnes qui ne tombent pas malades sont aussi à risque : le stress, les difficultés pour faire les courses, la diminution des contacts sociaux, mais aussi de l’activité physique nocive pour la masse musculaire ont eux aussi un impact délétère sur l’alimentation et la santé.Face à ces risques, il est essentiel de veiller à ce que les personnes âgées qui vivent chez elles continuent à faire leurs courses, à cuisiner et à se nourrir.De nombreuses solutions solidaires ont été mises en place pour recevoir des: via des associations, les services des mairies…Pour celles et ceux qui ne cuisinent pas, il est peut-être temps de s’adresser à un, des solutions toujours fonctionnelles durant le confinement.Conserver un poids stable permet en outre de mieux lutter contre les maladies : « Notre corps est plus apte à absorber l’infection s’il est bien nourri » , explique le professeur Éric Fontaine, nutritionniste au CHU de Grenoble et président du Collectif de lutte contre la dénutrition.Afin de pouvoir réagir rapidement en cas de début de dénutrition, le collectif conseille une pesée hebdomadaire Pour favoriser une bonne alimentation et éviter la perte de poids, il peut être utile d’, de leur ajouter des protéines comme du lait en poudre dans les potages, du fromage…Sabine Soubielle, directrice d’ Humanitude Restauration , préconise aussi de, elles aussi enrichies.A titre d’exemple, ce smoothie pamplemousse-kiwi appor te protéines, vitamines, hydratation et fibres.