Mieux comprendre ses droits en fin de vie

La loi et le système de santé français offrent différents droits aux personnes concernant leur fin de vie, comme l’accès aux soins palliatifs, l’expression de ses directives anticipées (en matière de réanimation ou d’intubation par exemple) ou la possibilité de désigner une personne de confiance. Pour faciliter la compréhension de ces dispositifs, de nouveaux outils sont à votre disposition.





L’association CoActis santé propose de nombreux documents en bande dessinée, rédigés en langage « facile à lire et à comprendre » (Falc).Parmi les dernières publications, une brochure complète sur les(à quoi servent-ils, en quoi consistent-ils…), mais aussi sur leset laChaque document peut être personnalisé avant d’être téléchargé : homme, femme (et garçon ou fille si applicable), personne en fauteuil roulant et/ou aphasique.L’association a également mis en ligne de(posters, listes, vidéo…), disponibles pour certaines en anglais et en version « autisme » :