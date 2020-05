Enquêtes : les conséquences du confinement pour les aidants

Le Collectif inter-associatif des aidants familiaux (Ciaaf) met en ligne jusqu’au 17 mai inclus une vaste consultation pour identifier et comprendre les besoins des aidants dans ce contexte de confinement.



Un questionnaire totalement anonyme qui permet en une vingtaine de minutes de donner son ressenti et d’apporter un éclairage précieux sur cette période si particulière pour les aidants.



En parallèle, dans la perspective d’une sortie de crise, le collectif a aussi lancé une enquête auprès des aidants afin de mettre en relief leur rôle, leur contribution et les difficultés rencontrées pendant ces semaines de confinement.



Ce questionnaire en ligne depuis le 26 avril a pour objectif de rassembler et rapprocher les expériences vécues par les aidants dans ce contexte singulier.

Le confinement avec un proche atteint d'une maladie neurodégénérative

Cette période de confinement peut être source d'anxiété et de souffrance pour un malade d'Alzheimer.Afin de mieux analyser les conséquences du confinement et d'identifier les difficultés rencontrées par les aidants, l' association France Alzheimer a demandé à, de partager leur ressenti sur cette période en répondant à un questionnaire.Moins d'activités, report des prises en charge les moins urgentes, non urgentes, baisse des liens sociaux... les mesures de confinement ont aussi pu avoir un impact sur les personnes vivant avec la maladie de Parkinson.En ce sens, pour comprendre comment les malades se sont adaptés à cette situation et évaluer l'impact du confinement sur les symptômes, l'association France Parkinson propose aux personnes atteintes de laou d'unde participer à une étude.