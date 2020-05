Numérique : un « guide de premiers secours » pour s'y retrouver

Pour « rendre simple ce qui peut sembler compliqué de prime abord », l’Institut de gérontologie sociale de Marseille vient de publier son Guide de premiers secours numériques.





Logiciel, application, programme, système d’exploitation, pixel ou processeur : le guide commence pargrâce à des définitions claires et simples.Une bonne base avant d’entrer dans le vif du sujet,: quel modèle choisir en fonction de mes besoins ? Dois-je investir dans un ordinateur portable ou une tablette ? Et qui peut me conseiller ?Dans sa deuxième partie, l'auteur du guide, Patrick Battini (ingénieur informatique retraité) s’attache à: qu’est-ce que c’est ? Comment y accéder ? S’en servir ? Comment naviguer en toute sécurité ?« Vous ne deviendrez peut-être pas un marin expérimenté, mais au moins vous pourrez flotter et voyager d’une rive à une autre en connaissant les rudiments pour ne pas vous noyer », promet-il.Le guide se termine sur unriche d’une trentaine d’adresses locales et nationales, classées par thème (où accéder gratuitement à un ordinateur ? Où acheter du matériel d’occasion ?, etc.).