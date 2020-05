41 % des personnes âgées totalement isolées

A ce jour, l’impact de l’épidémie sur la société reste difficile à estimer. Au-delà du virus, la crise du covid-19 a engendré des situations particulièrement compliquées pour les personnes âgées. En plus d’être plus à risque face à l’épidémie, les seniors ont eté massivement victimes d’isolement pendant la période de confinement. Un isolement aux conséquences parfois dramatiques elles aussi : mélancolie, dépression, voire désorientation.





Selon une 41 % des seniors déclarent ne plus voir personne depuis deux mois. Selon une étude menée pendant le confinement auprès de 2 000 personnes âgées de 65 ans et plus par l’Observatoire Ergocall en partenariat avec AG2R La Mondiale,



Cette étude publiée le 6 mai met en lumière l’impact de cette crise sur l’isolement des plus âgés et les angoisses générées par cette crise.



En effet, 56 % des interrogés redoutent le “re-confinement”. “On constate un effet dépressogène dû au prolongement de la durée de confinement : la perspective de revoir leurs proches, de sortir à nouveau et de retrouver une vie normale s’est évaporée. Le confinement aura des impacts psychiques majeurs et durables” souligne le Dr Jeoffrey Carpentier, psychiatre spécialisé dans l’expertise des troubles post-traumatiques interrogé pour cette étude.



Trouver du soutien près de chez soi



Face aux risques liés à l’isolement social des personnes âgées, le gouvernement à mis en place Face aux risques liés à l’isolement social des personnes âgées, le gouvernement à mis en place le portail Rompre l’isolement des personnes âgées où sont recensés les outils permettant de lutter contre ce fléau.



Au-delà du numéro d’écoute du gouvernement, joignable gratuitement 7 jours/7 et 24 heures/24 au 0 800 130 000, ce portail propose des solutions de proximité pour les personnes âgées et leurs aidants.



Rompre l’isolement des personnes âgées est aussi un moyen pour les professionnels du grand âge, les élus locaux et tous les autres citoyens d’être orientés dans la recherche de solutions adaptées pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées.



La plateforme du gouvernement est collaborative et permet à chacun de



La plateforme du gouvernement est collaborative et permet à chacun de partager une initiative locale afin de venir enrichir la base de ressources déjà disponibles.

150 000 appels en six semaines

Parmi ces ressources, le dispositif Croix-Rouge chez vous permet d’offrir une écoute aux personnes âgées vulnérables en situation d’isolement social et limiter leur exposition au virus dans la vie quotidienne.



Le 6 mai dernier, après six semaines d’opération, la Croix-Rouge française indiquait avoir reçu plus de 150 000 appels et distribué des dizaines de milliers de paniers aux personnes âgées isolées pendant le confinement.







23 % des appels reçus par le dispositif de l’association concernaient des personnes en détresse venant rechercher un soutien psychologique.



Le dispositif Croix-Rouge chez vous est joignable au 09 70 28 30 00 (appel non surtaxé) 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures.