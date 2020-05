Solitude : rester vigilant malgré le déconfinement

Alors que la France entame sa troisième semaine de déconfinement, le risque d’isolement pour les plus âgés n’a pas disparu. Rupture de liens sociaux durant le confinement, peur face à une pandémie qui perdure : il est essentiel de rester vigilant.

Continuer de se mobiliser

Fragiles face au coronavirus, les seniors sont nombreux à limiter leurs sorties, leurs relations sociales malgré la levée du confinement. D’autant que près des 4 millions des personnes âgées de 65 ans et plus habitent seules (soit une personne sur trois, et près d’une personne sur deux à partir de 80 ans), et que 804 000 d’entre elles vivent loin de leur famille.Dans les grandes villes, mais aussi les zones rurales, le risque de se retrouver seul est accru.», soulignent les Petits Frères des Pauvres. « En effet, nombreuses sont les personnes âgées qui craignent ce retour à « la vie d’avant » : peur de sortir, crainte d’attraper le virus, effets collatéraux de cette épreuve sur la santé physique et psychique… »Par ailleurs, « pendant le confinement,Faute de piles, de nettoyage, de réglage ou par peur de se rendre chez les audioprothésistes qui ont maintenu un suivi, les aides auditives sont retournées dans le tiroir », alerte l’association JNA (Journée nationale de l’audition). Ce qui rend la compréhension et la communication plus difficile, et limite de fait les interactions sociales.Une communication que le port du masque ne facilite pas non plus. S’il est indispensable pour se protéger et protéger les autres, il rend les expressions du visage moins lisibles, et pose de véritables problèmes aux personnes malentendantes qui lisent sur les lèvres.Particuliers, associations et entreprise ont donc planché sur des masques transparents, comme celui de cette société toulousaine qui attend son homologation.

Pour lutter contre la solitude des âgés, associations et collectivités se mobilisent.Le département des Yvelines vient ainsi de renforcer son dispositif, et de mobiliser 500 jeunes de plus de 16 ans qui viendront rendre visite à 5000 seniors du département.L’ association Astrée propose un accompagnement partout en France, notamment auprès de personnes impactées par les mesures de distanciation sociale.Sans oublier la plateforme Rompre l’isolement des personnes âgées mise en place par le gouvernement la semaine dernière, ainsi que les