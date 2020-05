Déconfinement : conseils pour les particuliers employeurs

Usage du masque, conseils de prévention, gestes barrières, hygiène du logement : la Fédération française des particuliers employeurs livre ses conseils pour que la reprise du travail à domicile se déroule sans accroc.





Prévoyant du savon et du gel hydroalcoolique en quantité suffisante ;

en quantité suffisante ; Réservant un espace pour mettre les équipements de protection, avec une poubelle pour le jeter à son départ ;

Disposant de tous les produits d’entretien et désinfectants nécessaire.

Les derniers conseils publiés sur le site Particulier employeur ont pour vocation d’éviter au maximum le risque de contamination réciproque.La Fédération insiste en premier lieu sur laqui doit être « claire, pédagogique et bienveillante », une communication idéalement instaurée avant la reprise du salarié.De même, il convient de préparer le retour en :La Fepem recommande aussi de demander au salarié d’en arrivant et de lui fournir chaussons ou surchaussures, et de se laver les mains dès son entrée dans le domicile.Quant aux, la Fepem rappelle que les assistantes de vie intervenant auprès des personnes âgées peuvent retirer gratuitement des masques chaque semaine dans les pharmacies avec une preuve d’emploi.Elle invite à les employeurs à compléter cet équipement de protection par une blouse (ou une surblouse) et une charlotte.En Ile-de-France, l’employeur devra aussi fournir unepour que son salarié puisse emprunter lesaux heures de pointe (entre 6h30 et 9h30 et entre 16h00 et 19h00).