Premiers secours et covid-19 : comment ajuster les gestes qui sauvent au contexte sanitaire ?

Chute, malaise, accident…La pandémie de covid-19 implique demande d’ajuster les gestes qui sauvent au contexte sanitaire. Explications.





Aux gestes de prévention en temps de pandémie,

A la manière d’interagir avec des enfants,

A la distanciation physique,

A la prise en charge d’un arrêt cardiaque dans le contexte du covid-19,

A la gestion d’un malaise inconscient.

Si possible, s’équiper d’un masque avant d’aller secourir la personne

Pour vérifier la respiration de la victime, regarder si son ventre et/ou sa poitrine se soulèvent sans approcher son visage de sa bouche et de son nez.

Dans le cas d’un arrêt cardiaque, le bouche-à-bouche ne doit pas être pratiqué pour éviter les risques de contamination.

Se laver soigneusement les mains une fois la victime prise en charge pour les secours.

Le site Everyday heroes, qui propose de se former gratuitement aux premiers secours via des mises en situation en ligne, a complété son site de plusieurs scènes spécifiques au coronavirus, adaptées grâce aux recommandations de l’Ilcor (International Liaison Committee on Resuscitation).Les internautes pourront ainsi se former :S’il faut accomplir les gestes dans le même ordre, certains doivent être mis en œuvre différemment.