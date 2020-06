Déconfinement des Ehpad : des mesures encore très strictes, les sorties toujours suspendues

Vécu comme un soulagement pour nombre de résidents, de familles mais aussi de professionnels, le déconfinement progressif des Ehpad, annoncé par Olivier Véran le 1er juin, s’est finalement révélé très décevant pour tous les concernés. Eclairages de professionnels et de familles.

« Libérez les citoyens des Ehpad »

Privés de sortie

Un protocole un peu assoupli, mais qui reste extrêmement contraignant. S’il est désormais « fortement recommandé d’ouvrir rapidement les visites à l’ensemble des résidents qui en expriment la demande », l’organisation de ces visites, le respect des mesures détaillées par le ministère de la Santé restent très complexe.« Les directeurs sont pris en étau », témoigne Elise Gambier, directrice de La Maison de Jeanne à Villers Bocage« Le communiqué incite à la réouverture mais pas le protocole de la DGCS qui parle bien de confinement. (…) Un moment qui devait être gai se transforme en une nouvelle pression. »Un constat partagé par Sylvie Dupont, directrice des Ehpad de la Fondation de l'Armée du Salut : « Pour la fête des mères qui arrive, ce dimanche 7 juin, les visites des familles continueront à s'apparenter à un véritable parcours du combattant ! »: la Fnapaef (Fédération nationale des associations et des amis de personnes âgées et de leurs familles) s’est ainsi adressée à Emmanuel Macron le 4 juin, via une lettre ouverte « Monsieur le Président, résidents et familles n’en peuvent plus après tout ce temps. Nous vous demandons de rappeler à tous les responsables que la liberté attachée à tous les citoyens de ce pays doit leur permettre de jouir de la présence de leurs proches, en vis-à-vis, sans restriction ou prétexte organisationnel » insiste Claudette Brialix, la présidente de la fédération.Autre difficulté, relevée par l’inter-CVS 91 , la création deMalgré des progrès notables, tous les établissements n’ont pas ouvert. « Des directions continuent d’être trop frileuses., même là où aucun décès du Covid n’est à déplorer », indique le réseau des conseils de la vie sociale de l’Essonne.« Lepour organiser les visites est aussi une explication. Ceux qui ont fait appel à des renforts en personnel, à des bénévoles ou des volontaires s’en sortent mieux. »Une restriction qui pose question : quid de la liberté d’aller et venir des résidents ?Face à cette situation, Jean-Pierre Bacle, directeur de l’Ehpad du Sacré-Cœur à Niort, propose dans un courrier adressé vendredi à la presse locale « d’engager sans plus attendre à compter d’aujourd’hui les opérations menant au déconfinement des habitants de nos maisons.De manière progressive et raisonnée certes mais sans attendre qu’ON nous en donne la consigne. Simplement parce qu’il me semble juste, nécessaire et indispensable de commencer à y travailler maintenant », et ce: résidents, familles et professionnels.« Le retour à une vie sociale normale est souhaité par tous. Les personnels fatigués par le surcroît de travail lié à cette période exceptionnelle, l’attendent. Les familles et les bénévoles peuvent à nouveau être une aide précieuse, sous réserve qu’ils respectent les gestes barrières. Les résidents ont besoin de se refaire une santé avant l’arrivée de la canicule », confirme l’inter-CVS 91.Mais aujourd’hui, le protocole du ministère, bien qu’assoupli à la marge dans sa dernière version, le 4 juin , « est hélas de nature à maintenir les aînés dans leur isolement et leur confinement, alors que l'heure devrait être à l'amorce d'un réel déconfinement pour les résidents en Ehpad », conclut la Fondation de l'Armée du Salut .