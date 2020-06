Déconfinement : recréer des liens entre les générations

La récente étude des Petits Frères des Pauvres montre que l’isolement des personnes âgées s’est accentué pendant cette crise sanitaire. Pour recréer des liens et rapprocher les générations, deux initiatives invitent les plus jeunes à soutenir les personnes âgées pendant cette période particulière.



Générations Solidaires



Créé sous l’impulsion de la Créé sous l’impulsion de la Mutualité Française Normandie Générations Solidaires est un concept qui repose sur le soutien intergénérationnel.



Parmi ses actions, Générations Solidaires a proposé pendant le confinement aux salariés de la Mutualité Française Normandie Services de Soins et d’Accompagnement (MFN SSA) et à leur famille d’envoyer des photos, des dessins, des poèmes, des lettres aux personnes âgées hébergées dans les établissements (résidences autonomie et Ehpad) affiliés.



Ainsi 130 familles de salariés ont correspondu par mail ou par courrier avec des personnes âgées particulièrement isolées durant cette période où les visites étaient interdites.



Conscient que le sentiment d’isolement reste toujours présent, Générations Solidaires invite désormais les enfants à dessiner pour soutenir les personnes âgées qui habitent dans les résidences de la MFN SSA.



Ce concours intergénérationnel ouvert jusqu’au 30 juin aux enfants de tous âges propose de dessiner le Papy ou la Mamie idéal(e).



Les chefs d’oeuvres envoyés constitueront ensuite une fresque géante qui viendra colorer et égayer le quotidien des résidents.



Allo Louis



Porté par Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) depuis 2017, le concours Innovate récompense des projets innovants au service de la solidarité.



Le premier prix de cette édition 2020 ainsi que le prix coup de coeur du public sont revenus à la plateforme de mise en relation Le premier prix de cette édition 2020 ainsi que le prix coup de coeur du public sont revenus à la plateforme de mise en relation Allo Louis



Ce service domicile propose aux personnes âgées de recevoir “un coup de main” de la part d’étudiants.



Livraison de courses, de médicaments, assistance informatique, besoin d’être accompagné à un rendez-vous… Pour tous les petits besoins du quotidien, Allo Louis met en relation avec des étudiants à proximité.



Il suffit d’exprimer son besoin sur la plateforme se charge de trouver de l’aide rapidement (prix du service : 10 € de l’heure).