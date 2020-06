Mieux vivre à domicile en utilisant des aides techniques

Aujourd’hui 52 % des aidants familiaux ressentent une fatigue morale ou physique qui serait due à un manque de préparation à leur rôle. Préoccupés par leur proche et face à un manque d’informations sur les aides techniques, il n’est pas naturel pour eux de penser à faciliter les transferts et les mobilisations du quotidien dont la difficulté est souvent perçue comme une fatalité.





C’est pourquoi, nous avons créé LOCO’MOTIV : un meuble regroupant les aides techniques au transfert les plus couramment utilisées pour faciliter le quotidien de l’aidant et de l’aidé, disponible chez nos partenaires revendeurs de matériel médical.



Il était essentiel pour nous de faciliter l’accès à l’informations sur les aides techniques, c’est pourquoi nous avons équipé LOCO’MOTIV de l’application Mobile À Dom’. Véritable conseiller virtuel, cette application a été développée avec des professionnels du soin pour permettre de trouver une aide technique adaptée.

Une série de 6 questions simples, ciblées, illustrées permet alors de déterminer les difficultés rencontrées au quotidien par l’utilisateur ainsi que la spécificité de son besoin. L’aide technique la plus adaptée au cas particulier décrit est alors proposée. Une vidéo ainsi que des conseils d’utilisation permettent alors de prendre en main facilement les aides techniques.



Nos aides techniques permettent de soulager la charge physique des aidants mais aussi d’entretenir l’autonomie des aidés lors des mobilisations :

au lit : rehausser dans le lit, sortir du lit

au fauteuil : installer ou repositionner correctement en fond d’assise

d’une assise à une autre : faciliter le transfert dans des espaces domestiques et se déplacer de façon sécurisée.

Régine B*, 72 ans, nous fait part de son expérience avec l’un de nos partenaires disposant d’une LOCO’MOTIV dans le département des Pyrénées-Atlantiques :



« J’avais des difficultés à remonter mon mari dans le lit. Il glisse souvent durant la nuit et le matin j’avais du mal à le remonter en attendant que l’aide-soignante arrive. En cherchant une solution, je me suis adressée à mon revendeur qui m’a aiguillée vers LOCO’MOTIV. En quelques questions, nous avons réussi à trouver les produits dont j’avais besoin pour le remonter plus facilement dans le lit. Il s’agit du drap ALESOLI® et de la sangle POULIE®. L’essai est concluant, à tel point que même notre aide-soignante utilise ce matériel pour la toilette de mon mari et faire le lit. »



*Nom d’emprunt