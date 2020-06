Déconfinement : les malades chroniques encouragés à revoir leur médecin

Les professionnels de santé le rappelaient dès le mois de mars : le confinement ne doit pas empêcher de prendre soin de sa santé et de consulter un médecin si nécessaire. Pourtant, de nombreux Français ont renoncé aux soins durant la période. Pour les inciter à reprendre le chemin des consultations, des associations de malades chroniques ont lancé la semaine dernière la campagne #revoirsonmédecin sur les réseaux sociaux.

15 à 20 millions de Français souffrent d’une maladie chronique. Durant le confinement, près des trois quarts des patients en ALD ont eu leurs rendez-vous médicaux annulés ou différés.Généralement du fait du médecin, qui ne pouvait assurer les consultations durant la crise sanitaire, mais aussi de leur propre initiative, pour limiter la propagation du virus (37 % des personnes interrogées), éviter une surcharge de travail aux soignants (32 %) ou par peur d’être contaminés eux-mêmes.Seul 1 % des malades ont en revanche arrêté leur traitement :, et les autres ont fait appel à des tiers ou à la livraison à domicile pour se procurer leurs médicaments.Depuis le déconfinement,, une situation qui pousse Jean-François Thébaut, vice-président de la Frédération française des diabétiques (FFD) à « redouter l’explosion des complications chez les patients qui n’ont pas été pris en charge durant la crise ».Aussi, la FFD, associée à l’Alliance du cœur, au Collectif national des patients atteints d’obésité, à la Fondation pour la recherche et la lutte contre l’HTA (hypertension artérielle) et à la Société française de santé digitale, a lancé le 11 juin la campagne #revoirsonmédecin.Elle vise à inciter les malades à reprendre contact avec leur médecin pour une consultation au cabinet ou à distance, via la téléconsultation qui s’est démocratisée durant le confinement.« Merci à vous d’avoir été patients, maintenant prenez rendez-vous, prenez soin de vous », encourage-t-elle.