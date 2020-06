Pascale Clark raconte l'accompagnement de sa maman malade

La mère et la fille se soutenaient mutuellement depuis toujours. En écho des souffrances de l'une comme de l'autre. Au point que la voix de la maman s'est tue quand la fille, célèbre journaliste radio/TV a été privée d'antenne. Pour ce beau livre témoignage, la devenue muette Pascale Clark a trempée sa plume alerte et acérée dans l'amour et la reconnaissance pour sa mère chérie en écho à l'amour et l'amertume pour son univers professionnel.





Aider, s'entre-aider au quotidien



La maman porte son histoire avec un courage et une dignité qui impressionnent son entourage. Petite fille juive, séparée des siens pendant la guerre, elle a été éprise de liberté même si aujourd'hui octogénaire, son corps ne suit plus et que sa vie se termine dans un lit à barreaux.



Une terrible trahison à l'âge adulte l'a fait chuter, et depuis ce sont ses filles qui prennent soin d'elle. Sans jamais devenir le parent de leur parent (p. 153).



Car chaque samedi après-midi, Pascale vient se blottir contre sa maman, dans son lit, même médicalisé. L'une soutient l'autre sans relâche, quoiqu'il arrive. L'auteur finit même pas détester son téléphone "telle une grenade qui peut dégoupiller de sa mauvaise nouvelle".





La vraie vie des aidants