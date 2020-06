Edito : La crise sanitaire sensibilise aussi au risque de maltraitance des plus âgés

En ce 15 juin 2020, journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des plus âgés, comment ne pas être interpelé par les échos de la crise sanitaire ?



Une crise qui a pointé notre âgisme individuel, collectif, inconscient pour peut-être, demain, nous inviter à envisager de vieillir.



Et si "le monde d'après" osait se projeter dans une société reconnaissant son vieillissement, avec quatre voire cinq générations vivant les unes à côté des autres, avec la même citoyenneté, sans omettre ni cacher la mort au bout du parcours ?



Et si on osait accompagner dignement avec des personnels qualifiés, formés, soutenus, valorisés ?



Et si on osait anticiper ces derniers temps de la vie même si c'est très intime, très particulier, très personnel comme le montre l'ancienne journaliste radio/TV