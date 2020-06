Accès aux droits : gros plan sur les Pimms

Ce ne sont pas – uniquement ! – des biscuits au chocolat fourrés à l’orange : lieux d’accueil ouverts à tous, les Pimms ont pour vocation de servir d’interface de médiation entre les populations et les services publics. Explications.

D’informer sur les services publics

D’expliquer leur fonctionnement

De conseiller, sur la gestion de son budget par exemple

D’orienter vers la bonne personne

De prévenir et aider à résoudre les conflits du quotidien

D’accompagner dans l’usage des services publics en ligne, avec un accès à internet sur place

Nés en 1995, les Pimms, pour Points d’information médiation multi-services, sont des lieux de proximité qui visent à faciliter l’accès des Français aux services publics et aux droits sociaux.Au nombre de 67, ils emploient au total 450 médiateurs sociaux, qui ont pour mission :Chaque année, les Pimms accompagnent près d’un million de personnes et traitent près de deux millions de demandes.Fermés durant le confinement, ils rouvrent progressivement depuis le 11 mai, et proposent en parallèle des permanences téléphoniques et des accompagnements par mail. Trouver le Pimms le plus proche