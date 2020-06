Neveo vous rapproche de vos grands-parents

Remettre les grands-parents au coeur de la famille





Neveo est un journal photo pour les grands-parents alimenté tous les mois par leurs familles. L'objectif est clair : lutter contre l'isolement et renforcer les liens intergénérationnels entre les personnes âgées et leurs familles grâce à l’utilisation d’outils adaptés à chacun (le smartphone pour les plus jeunes et le papier pour les plus âgés) pour remettre les grands-parents au coeur de la famille.



Neveo c'est très simple : les membres de la famille ajoutent au quotidien des photos et des descriptions sur l'application mobile. Le dernier jour de chaque mois, Neveo s'occupe du reste : la mise en page, l'impression et l'envoi du journal par la poste chez vos (grands-)parents. Grâce à la mise en page automatique, réaliser votre journal ne vous prend que quelques minutes par mois.



L’idée de ce journal familial est née en 2015 lors d'un voyage de plusieurs mois en Asie. Vincent, co-fondateur, ressentit pendant ce voyage le besoin de partager des nouvelles avec sa famille et le manque de moyens de communiquer avec son grand-père dont il était très proche. Il décide alors de créer Neveo, un service pour aider les familles à partager leur quotidien avec leurs grands-parents, peu importe la distance qui les sépare, les habitudes ou les difficultés de chacun.



Aujourd'hui, les journaux Neveo sont livrés dans le monde entier, l'application est utilisée par 100.000 personnes et 1 million de photos sont envoyées chaque mois chez plus de 20.000 parents ou grands-parents.

Abonnement sans engagement à partir de 9,99€/mois pour toute la famille Plus d'info sur www.neveo.io

Dans leur 4e rapport annuel consacré à l’isolement des personnes âgées publié récemment, les Petits Frères des Pauvres rappellent que 6 % des 60 ans et plus (soit 900 000 personnes) sont isolés de leur cercle familial et amical, c’est-à-dire qu’ils ne rencontrent jamais physiquement un membre d’un de ces réseaux de sociabilité.De plus, 27% des personnes âgées n'utilisent jamais Internet. Cela représente environ 4 millions de personnes en France. L'exclusion numérique est aujourd'hui un facteur aggravant de l’isolement relationnel. Dans un contexte social et familial évoluant, Internet permet de maintenir les liens sociaux - les mois de confinement l'ont prouvé. En être privé est un facteur d’isolement.