Inclusion numérique des seniors : du progrès, mais encore des efforts à fournir

Une nouvelle étude portant sur l’usage du numérique par les seniors montre que les plus de 70 ans sont de plus en plus nombreux à utiliser les nouvelles technologies, mais que plus du quart d’entre eux restent réfractaires. Constats et solutions en cinq chiffres.





+ 58 % d’utilisateurs d’internet





50 % d’inquiets

27 % de réfractaires





Trois freins principaux





89 % des non internautes n’ont pas envie de se former





Belle progression dans l’appropriation d’internet par les seniors : si en 2015, 62 % des plus de 70 ans n’utilisaient pas internet, ils ne sont plus que 40 % aujourd’hui.Les plus grands exclus du numérique étant davantage des femmes de plus de 80 ans, vivant seules, avec de faibles revenus.Malgré cette appropriation plus importante du web, à partir de 60 ans, une personne sur deux se sent inquiète face aux démarches en ligne (contre 23% chez les 18-24 ans).Par ailleurs, plus d’un retraité sur quatre se montre réfractaire au nimérique, du fait de problèmes de santé (vue, audition…), de difficultés financières pour s’équiper et financer un abonnement mais aussi car l’intérêt de ces technologies n’est pas évident pour lui.Premier frein, la. Le numérique est perçu comme un monde à part, qui n’est plus de leur âge.Lacompte aussi pour beaucoup. Jugé déshumanisant et intrusif, le numérique n’inspire aucune confiance à certains seniors.Enfin, leexplique aussi l’exclusion numérique des âgés.Seuls 11 % des non internautes auraient envie de suivre une formation pour monter en compétences et développer leurs usages numérique.Pour les y inciter, il faut d’abord lesPour(nombre d’entre eux se sont mis à la visio durant le confinement, par exemple), commepour se(avec les courses en lignes par exemple) ou dans une optique de(sites de généalogie, rédaction de ses mémoires…) : à chaque situation, chaque personnalité le bon levier pour se lancer.Source : Publics seniors & inclusion numérique , étude WeTechCare avec le soutien de l’Assurance retraite, juin 2020