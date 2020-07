Partir en vacances malgré tout

Une réalité qui sera sans doute encore plus prononcée cette année avec un contexte sanitaire qui n’incite pas à partir.



Cependant, le déconfinement prononcé, il est désormais possible de s’évader quelques jours en respectant bien sûr les mesures barrières et précautions d’usage en cette période épidémique.

En ce sens l’ ANCV (Agence nationale pour les chèques-vacances) a mobilisé ses fonds d’action sociale et réalise cette annéepour favoriser leur départ en vacances.



Ainsi l’agence peut proposer une aide financière aux structures accompagnant des personnes âgées en perte d’autonomie (maisons de retraite, résidences autonomie, services à domiciles....) pour constituer un projet de vacances avec eux.



Des projets permettant :



Ces vacances doivent être de courte durée (une à trois nuits) et peuvent être prises en charge jusqu’à 50 % du coût total du séjour.

D’autres aides pour les plus de 60 ans





Par ailleurs, toujours dans l’optique de créer du lien social et de rompre l’isolement des plus âgés, l’ANCV propose depuis plusieurs années un programme intitulé "Seniors en vacances".



Dédié aux personnes de plus de 60 ans, résidant en France, retraités ou sans activité professionnelle, ce programme propose des séjours de vacances à prix réduits.





Un programme qui permet de partir à moindre coût, seul ou en groupe, et qui propose environ 200 destinations en France.

Partir cet été grâce aux Petits Frères des Pauvres

Depuis le 15 juin, les maisons de vacances des Petits Frères des Pauvres ont aussi réouvert, offrant aux personnes âgées isolées une autre solution pour cet été.Compte tenu du contexte sanitaire, tout a été prévu pour permettre de respecter les gestes barrières et la distanciation physique et d'ici septembre, plus de 600 personnes âgées partiront en séjour au sein des 15 maisons de vacances de l’association.