Le médiatique docteur Alain Ducardonnet propose de faire le point sur votre santé à travers le livre Prenez rendez-vous… avec vous où il offre des pistes de réflexion pour améliorer sa qualité de vie et gommer les mauvaises habitudes. Au total ce sont dix rendez-vous auxquels vous êtes conviés afin de mieux appréhender le stress, mieux gérer l’alimentation, le sommeil...



“Parce qu’il faut faire un peu de place dans votre vie pour vous occuper de vous et votre santé. On pense toujours ne pas avoir le temps. Et pourtant, c’est possible !” Cardiologue-médecin du sport et consultant santé pour BFMTV et RMC, le docteur Alain Ducardonnet vous invite à un rendez-vous avec votre santé.



S’accorder un peu de temps



Et ce “rendez-vous” n’est simplement une image, il doit être, selon le docteur, coché noir sur blanc dans votre planning hebdomadaire.



L’idée est de passer un moment chaque semaine pour “prendre conscience de ce que vous avez envie de faire, pour évaluer ce que vous êtes capable de faire et pour “faire” de façon pérenne”, précise Alain Ducardonnet.



Pour ce faire, le docteur préconise dix étapes incontournables pour votre santé :

1 er rendez-vous pour savoir comment vous vous voyez dans dix ans

rendez-vous pour savoir comment vous vous voyez 2e pour se pencher sur vos antécédents familiaux

familiaux 3e pour savoir ce qu’est et quand faire un bilan

4e pour réfléchir autour de la motivation et la récréation

et la 5e pour aborder les questions de l' alcool et du tabac

et du 6e pour soigner sa nutrition

7e pour inciter à l’ activité physique et alerter sur les dangers de la sédentarité

et alerter sur les dangers de la sédentarité 8e pour apprendre à gérer son stress

9e pour mieux dormir

10e pour explorer l’ensemble des solutions thérapeutiques à disposition



Un livre interactif



10 rendez-vous pour lesquels le livre vous sollicite régulièrement. Au-delà des explications et conseils pratiques, le docteurs propose à chacune de ces étapes des petits questionnaires qui permettent de mieux se rendre compte de nos mauvaises habitudes.



Par ailleurs, par le biais d’un QR code, inclus dans le livre, à scanner avec son téléphone, le docteur Alain Ducardonnet vous invite à réaliser un bilan de santé personnalisé.



Un bilan sous forme de test en ligne où sont abordées les questions du sommeil, de la sédentarité, de la nutrition…



Une fois le test effectué, les réponses sont ensuite analysées puis les résultats vous sont envoyés par mail, sous forme de schémas indiquant les points à améliorer avec des recettes pratiques.



Plus qu'un énième ouvrage de conseils pour soin de sa santé, Prenez rendez-vous… avec vous est une véritable incitation à s’y mettre.



Pratique et interactif,le livre du docteur Ducardonnet est un outil à avoir à portée de main cet été, pour effacer ses mauvais habitudes, acquérir de nouveaux réflexes et aborder plus sereinement la rentrée.



Prenez rendez-vous... avec vous !

Alain Ducardonnet

Editions Le Cherche-Midi

19,80 €