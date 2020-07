Impôts, aides, droits, tarifs... ce qui a changé le 1er juillet

Comme chaque année, diverses évolutions ont été mises en œuvre le 1er juillet.





Il est désormais possible de payer ses impôts dans les bureaux de tabac, jusqu’à 300 euros en espèces, sinon par carte bancaires dans 3400 communes.Mais également tous les paiements dus à la Direction générale des finances publiques :notamment.Le ministère de l’Action et des Comptes publics estime qu’environ 2 millions de factures par an pourraient être réglées dans ces points de contact de proximité.Tout bénéficiaire de l’Allocation adultes handicapés passent désormais directement à la retraite « à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu » sans démarche à accomplir, sauf s’il s’y oppose, stipule un décret daté du 29 juin. Les futurs retraités en sont informés six mois avant l’échéance, ainsi que de la possibilité d’opposition.L’aide de 150 euros mise en place pour soutenir les salariés et les chômeurs confrontés à une baisse conséquente de revenus due à la crise sanitaire peut être demandée depuis le 30 juin.Les personnes concernées peuvent se rapprocher du social de leur entreprise ou faire directement leur demande sur le site d’Action logement. A noter : à Paris, les loyers restent encadrés pour la deuxième année consécutive.Bonne nouvelle : les tarifs réglementés du gaz ont baissé le 1juillet, de 0,3 % en moyenne. Mais la crise sanitaire ayant entraîné une chute historique des prix du gaz naturel en Europe, une augmentation des prix pourrait se produire en fin d'année.