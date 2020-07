Eté : pas de vacances pour la culture !

Après plusieurs semaines en vase clos pour cause d’épidémie, le besoin d’activités culturelles se faire sentir. Si le virus est toujours présent sur le territoire, de nombreuses activités sont programmées, dans le respect des consignes sanitaires, pour venir égayer le quotidien des personnes âgées. Musique, danse, peinture… la culture s’invite dans les maisons de retraite pendant la période estivale !



Des concerts solidaires

Durant tout l'été, l’Orchestre National de Lille se déplace dans les maisons de retraite de la métropole lilloise afin d’y proposer des concerts.



Des spectacles d’une heure en compagnie des ensembles instrumentaux de l’Orchestre National qui seront offerts en solidarité aux personnes âgées et personnels soignants, particulièrement éprouvés pendant cette crise.





Pour ceux qui n’ont pas la chance de se trouver dans la région, certains concerts de l’Orchestre National de Lille sont disponibles sur la chaîne Youtube dédiée



L’accès à la culture malgré l’épidémie



En partenariat avec des acteurs culturels et sociaux ou médico sociaux, le Département des Hauts-de-Seine propose un parcours artistique pluridisciplinaire aux personnes âgées résidant en maison de retraite.



Ce programme intitulé “Entrée des artistes” se tient jusqu’au 31 juillet, et intégrera des animations à distance autour de la musique et de la danse dans des établissements des Hauts-de-Seine :

Atelier de construction et mise en scène de marionnettes dans la résidence Joliot-Curie à Malakoff

Concerts au jardin d’ensembles de musique classique dans les Ehpad de Chaville, Issy-les-Moulineaux, Suresnes, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Nanterre et Boulogne-Billancourt

Atelier de danse à distance via zoom pour les personnes âgées de l’EHPAD du Centre d’Accueil de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre

des échanges intergénérationnels avec des jeunes étudiants en art. Autre initiative visant à rendre la culture plus accessible, le réseau d’animations intergénérationnelles pour les séniors Artora invite les habitants en maison de retraite à



Une parenthèse culturelle pour se souvenir, pour partager et continuer à se cultiver qui a déjà été organisée dans une centaine d’établissements de Paris, Lyon et Bordeaux.



Les lauréats du concours Retraite Plus



Depuis le début de l’année, l’organisme Retraite Plus a organisé dans 200 maisons de retraites françaises et belges, un concours de peinture afin de mettre en avant les bienfaits de la pratique d’une activité artistique à tout âge.

1 600 résidents ont répondu à l’appel et ont fait part de leurs talents artistiques.

Les résultats du concours viennent d’être dévoilés et c’est Lucien Pug de la maison de retraite médicalisée « Le Nouveau Manoir » à Sauvian qui remporte le premier prix.