Les Assises Nationales des Ehpad 2020

Enfin, nous allons pouvoir nous retrouver tous ensemble à la rentrée. Pour parler évidemment de cette crise sanitaire qui a frappé les Ehpad tout au long du printemps mais aussi pour parler de l’avenir, du 5ème risque à la loi Grand Âge en passant par le Ségur de la Santé. On a hâte de vous revoir !



Myriam El Khomri, ancienne ministre, auteure d’un rapport ministériel sur l’attractivité des métiers du grand âge, Claude Evin, avocat, ancien ministre, Dominique Libault, auteur du rapport éponyme, Virginie Lassere, directrice générale de la Cohésion Sociale au Ministère de la Santé, Mélissa Petit, sociologue, Aurélien Rousseau, directeur général de l’ARS Ile-de-France, Michèle Delaunay, ancienne Ministre, Agnès Firmin-Le Bodo, députée AGIR de Seine-Maritime, Denis Piveteau, responsable de la mission Habitat inclusif, Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa, Jean Viard, sociologue, Antoine Perrin, directeur général de la Fehap, Frédéric Valletoux, président de la FHF, Jérôme Guedj, co-responsable du Think Tank Matières Grises, Marie-Anne Montchamp, présidente de la CNSA, Séverine Laboue, membre du Conseil d’Administration de la FHF, Laure de la Bretèche, présidente d’Arpavie, Sylvain Rabuel, Président de DomusVi, Virginie Magnant, directrice générale de la CNSA, Jean-Marie Vetel, gériatre, Didier Sapy, directeur de la Fnaqpa, Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, Florence Braud, aide-soignante et chroniqueuse aux ASH, Florence Aubenas, grand reporter au journal Le Monde… sont quelques-unes des personnalités qui s’exprimeront lors des prochaines Assises Nationales des Ehpad qui se dérouleront à la Maison de la Chimie à Paris les 16 et 17 septembre prochains.



Au programme

Le monde après la crise du Covid-19 : comprendre ce qu’il s’est passé, les enseignements à en tirer, l’évolution du modèle de l’Ehpad en conséquence…Mais on y évoquera aussi des sujets qui nous préoccupent tous comme le Ségur de la santé, la loi Grand Âge et autonomie, la 5ème branche de la sécurité sociale, …



Séances plénières, ateliers, master-class : la forme différente de ces séquences permettra pendant deux jours de voler d’une salle à l’autre et de choisir le menu des sujets que vous voulez voir traiter.



Les Assises nationales des Ehpad organisées par le Mensuel des Maisons de Retraite existent seulement depuis 2016 mais se sont érigées en à peine 3 ans comme le rendez-vous majeur du secteur. On se souvient l’an dernier de ce moment où étaient assises côte à côte Agnès Buzyn, Roselyne Bachelot, Marie-Anne Montchamp, Michèle Delaunay et Laurence Rossignol, soit 5 des 6 dernières ministres en charge des personnes âgées.





