Des départements solidaires tout l'été

La France traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent. Un défi majeur qui ne peut être relevé sans le concours de tous. Ainsi, pendant l'été, plusieurs départements ont choisi de renforcer leurs dispositifs d’entraide afin d’entretenir, de développer, d’inciter à la solidarité de proximité notamment auprès des plus fragiles.



Améliorer le prise en charge médicale



Considérée comme un désert médical avec 3,1 professionnels de santé pour 1000 habitants (moyenne nationale à 5,7) et particulièrement touchée par la crise de Covid-19 avec en mars une surmortalité de 130 % par rapport à l'année précédente, la Seine-Saint-Denis a lancé au début du mois un programme pour sensibiliser et permettre une meilleure prise en charge médicale.



Développée par le Département et l’association Banlieues Santé, l’opération “Votre santé en Seine-Saint-Denis : parlons-en !” a pour objectif d’aller à la rencontre des habitants afin de les écouter, les conseiller, les orienter.



Pour ce faire, une vingtaine de bénévoles ou de professionnels, infirmiers, médecins et médiateurs vont, depuis le 8 juillet, de villes en villes au sein du département pour inciter les Séquano-Dionysiens à prendre soin de leur santé.



Si aucun soin n’est prodigué lors de ces rencontres, cette initiative permet d’orienter les habitants vers les dispositifs appropriés ou de répondre à leurs interrogations alors que le contexte sanitaire reste très incertain.



Ne pas relâcher les efforts pendant l’été



Lancé début juillet par Lancé début juillet par la Fédération européenne des solidarités de proximité , le programme “Département Solidaire” a pour vocation d’encourager les solidarités de proximité.



La Charente-Maritime, le Bas-Rhin, le Nord, le Loiret, le Maine-et-Loire, le Haut-Rhin, La Réunion, le Loir-et-Cher, la Mayenne et la Somme sont les dix premiers premiers conseils départementaux à avoir rejoint le programme et se sont ainsi engagés à entretenir et développer l’élan de solidarité né pendant la crise.



Un programme qui devra permettre aux départements d’éviter une baisse des actions de solidarité pendant cette période estivale si particulière compte tenu du contexte sanitaire.



Une solidarité de proximité précieuse qui constitue un complément nécessaire aux institutions et permet aussi de favoriser l’inclusion des plus isolés.