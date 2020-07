Hommage à Romola Sabourin, fondatrice de l'Ecole des 5 sens

La fondatrice de l'Ecole de 5 sens, Romola Sabourin s'est éteinte à son domicile parisien ce 22 juillet dans sa 91eme année. A 85 ans, elle publiait le livre "La pleine présence" précédé de la 3ème édition de son ouvrage aux éditions du Soufle d'or : "les 5 sens dans la vie relationnelle".

Une vie à professionnaliser la relation d'aide comme concentration de l'aventure humaine.



Son parcours



D'origine roumaine, Romola était arrivée en France dans les années 60 avec l'ambition de faire médecine. Mais ses stages en hôpital l'ont épouvantée : "Si la médecine c'est ça ce n'est pas pour moi". Après des études de psycho, elle s'est spécialisée sur l'accompagnement de l'avancée en âge. En 1975, elle publiait : "La retraite à venir" aux éditions Denoël, un des premiers ouvrages sur la préparation à la retraite. Dans les années 90, elle lance l'association Points et l'Ecole des 5 sens dans la vie relationnelle qui propose des stages pratiques aux aidants, aux professionnels de l'aide et du soin. Savoir se situer dans son corps, percevoir le monde environnant, identifier les odeurs, saveurs, les sons... L'Ecole des 5 sens permettait de prendre conscience de l'utilisation excessive de la vue, de l'ouïe, au détriment des autres sens. Alors que le toucher, l'odorat et le goût jouent un rôle trèsi important dans la communication avec l'autre. Voir son intervention lors de notre colloque Agevillage/Humanitude de 2013.

Retrouvez Romala Sabourin en images lors des interviews/vidéos



Faire-Part

Mesdames Anne-Marie et Michèle Sabourin, ses filles,

Madame Annie Le Meur, son amie,

Marion, Raphaël, Fanny, Paul, ses petits enfants,

ont la douleur de faire part du décès de Madame Romola Sabourin survenu à son domicile à Paris, le 22 juillet 2020, dans sa 91e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Paul Saint-Louis (99 rue Saint Antoine 75004 Paris), le mercredi 29 juillet à 15h. L’inhumation aura lieu à 16h45 au cimetière du Père Lachaise.