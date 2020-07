Un été pas isolé

L'été est généralement une période où les personnes âgées se trouvent plus isolées. Dans le contexte sanitaire actuel et avec le risque de canicule qui plane, il devient encore plus urgent de lutter contre cet isolement. Voici quelques solutions pour permettre à son proche de conserver des liens pendant les vacances.



Partir en vacances avec un étudiant



Durant l'été, la plateforme d'entraide entre étudiants et seniors Granny et Charly a décidé d’enrichir son offre et propose désormais des vacances intergénérationnelles.



Au lieu de solliciter l’aide d’un étudiant pour faire les courses ou pour des travaux domestiques, la start-up invite les personnes âgées à partir en vacances.



“Dame de 80 ans recherche étudiant(e) pour m'accompagner en vacances en bord de plage à Saint Raphaël”



Ainsi les seniors peuvent diffuser les annonces sur la plateforme pour trouver un étudiant qui, moyennant finances, les accompagnera pendant leur séjour.



Un moyen “gagnant gagnant” pour briser la solitude et favoriser les liens intergénérationnels.



Rester en lien malgré la distance



Pour inciter à garder le lien avec ses grands parents, McDonald propose en Suède un menu un peu spécial.



Les personnes âgées en Suède étant invitées à rester chez elles pendant la crise sanitaire, McDonald a eu l’idée de proposer un menu un peu spécial.



Pour inciter à garder le lien, la chaîne de fast-food américaine propose aux petits enfants de glisser un dessin dans un menu qui sera ensuite livré à leurs grands parents.



Un “Happy Meal” personnalisé qui apporte un peu de réconfort à des seniors privés de visite pendant la pandémie.







Toutes les ressources pour rompre l’isolement



Depuis quelques semaines le gouvernement a mis en ligne un portail à destination des personnes âgées, proches aidants, associations, bénévoles, professionnels du grand âge et élus locaux afin de les orienter dans la lutte contre l’isolement.



Associations, numéros utiles, sites d’information… la plateforme “Rompre l’isolement des personnes âgées” recense les ressources disponibles sur l’ensemble du territoire pour accompagner les personnes âgées isolées mais aussi pour permettre de mettre en oeuvre une action.



Pour tout problème médical, pour un besoin d’information ou d'écoute, pour s’occuper ou se cultiver, le site du gouvernement et son large panel de solutions constitue un réflexe à adopter pour rompre l’isolement pendant l'été et au delà.