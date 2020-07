Vers une meilleure prise en charge des déficiences auditives

L’audition joue un rôle crucial dans la prévention de la perte d’autonomie. C’est pourquoi, dans la perspective du vieillissement de la population, le 100% santé proposera bientôt un remboursement intégral des aides auditives. De leur côté, les audioprothésistes viennent de publier un guide de bonnes pratiques afin de permettre d’améliorer la prise en charge des patients. L’audition joue un rôle crucial dans la prévention de la perte d’autonomie. C’est pourquoi, dans la perspective du vieillissement de la population, le 100% santé proposera bientôt un remboursement intégral des aides auditives. De leur côté, les audioprothésistes viennent de publier un guide de bonnes pratiques afin de permettre d’améliorer la prise en charge des patients.



Depuis 2019, dans le cadre de la réforme du 100% santé, les soins optiques, dentaires et auditifs sont de mieux en mieux remboursés. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, 6 millions de français souffrent de difficultés d’audition et seulement 35 % d’entre eux sont appareillés.



Dès 2021, les aides auditives de catégorie 1 seront même remboursées intégralement et les audioprothésistes l’obligation de les proposer.



Les équipements de catégorie 1 éligibles au panier 100% santé concernent les contours d’oreille classique, contours à écouteur déporté et les intra-auriculaires.



Consulter les modalité du 100 % santé audiologie



Les audioprothésistes s'engagent pour rassurer les patients



Souvent négligée, l’audition est pourtant fondamentale pour rester connecté à la société. Les problèmes d’audition peuvent conduire à l’isolement, à la dépression et aujourd’hui encore, le port d’appareils auditifs peut être mal vécu.



Afin d’inciter à prendre soin de son audition, le syndicat des audioprothésistes a imaginé un recueil de bonnes pratiques et ainsi permettre une prise en charge optimale pour le soin, le confort et la sécurité des patients.



Destiné aux professionnels, ce guide a vocation à privilégier la bienveillance et mettre fin aux pratiques commerciales abusives.



En ce sens le guide rappelle les devoirs du praticien envers ses patients et apporte un cadre pour une prise en charge de qualité.