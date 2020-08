Alzheimer : une appli pratique pour les malades et les aidants à tester

Christian Bonidal en est convaincu : les malades d’Alzheimer ne perdent pas leurs capacités, mais n’arrivent plus à les mobiliser. Pour faciliter leur quotidien, il a conçu une application innovante, AMI aidant, et cherche actuellement des utilisateurs pour la tester. Explications.

« Une application mobile intégrée pour le aidants au service des personnes âgées dépendantes ». C’est ainsi que Christian Bonidal définit AMI (pour assistant mémoriel individualisable) aidant, l’application qu’il a conçue pour donner des repères aux personnes touchées par une maladie de la mémoire.Une application qu’il a voulue « acceptable, adoptable, utilisable et utile », souligne-t-il., l’application se compose aujourd’hui d’un module permettant de laisser des messages à son proche pour lui donner des repères, des rappels.Ces messages sont diffusés à l’aidé en vidéo, mais aussi par écrit et en illustration, pour pouvoir être perçus facilement, quel que soit le niveau de déficit sensoriel ou cognitif.Des messages qui doivent également être courts et précis. La solution, via des propositions préprogrammées, accompagne l’aidant dans leur rédaction., l’appli est idéalement installée sur une tablette dédiée uniquement à cet usage. En veille, une image du cycle du soleil, associée à l’affichage de la date et de l’heure, permet de se repérer facilement dans le temps.Lorsqu’un message, un rappel est programmé, un son alerte l’utilisateur âgé qui peut l’afficher simplement en touchant l’écran. L'idée étant de n'avoir qu'un geste à faire pour rendre la démarche facile, et donc adoptable.Les messages peuvent par ailleurs être reconsultés à tout moment.AMI est en train d’être complété d’une solution de visiocommunication très simple, baptisée Coucou, et intègrera à moyen terme des propositions de jeux et d’activités simples.Pour mesurer l’acceptation d’AMI et évaluer les usages du dispositif par les aidants et les aidés, Christian Bonidal lancera à la rentrée des tests grandeur nature à Paris et en Aquitaine.: les personnes intéressées sont invitées à le contacter par mail à l’adresse christianbonidal@sfr.fr