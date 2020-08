Des vieux qui n'ont pas froid aux yeux

Humour, autodérision ou engagement : après les retraités rock stars ou les sauts en parachute à 80 ans passés, nouveau coup de projecteur sur ces personnes âgées qui n’ont pas froid aux yeux !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 萬秀的洗衣店|WANT SHOW as young (@wantshowasyoung) le 16 Juil. 2020 à 8 :53 PDT

A 83 et 84 ans, Chang Wan-ji et Hsu Sho-er sont le nouveau phénomène d’Instagram.Ces propriétaires d’une laverie/pressing à Taïwan, confrontés à une baisse d’activité due au covid-19, connaissent depuis quelques semaines un succès à faire pâlir d’envie les influenceuses star de ce réseau social dédié à la photo.Avec une idée toute simple : jouer les mannequins et poser avec les vêtements oubliés par leurs clients.Une idée toute simple, mais qui leur a permis de gagner près de 630 000 abonnés, donnant à leur entreprise une visibilité inespérée.Plus discrètes, mais tout aussi audacieuses, les Fantastiques Grands-Mères enfilent tous les jours ou presque combinaisons et bouteilles de plongée afin d’aider la biologiste Claire Goiran à répertorier les serpents marins qui peuplent la baie des Citrons en Nouvelle-Calédonie.Agées de 60 à 75 ans, elles nagent environ deux kilomètres pour prendre en photo les serpents et les autres espèces rares de la région.Une aide qui a permis de faire progresser les connaissances et les recherches des scientifiques.