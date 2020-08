Répit : connaissez-vous l'accueil de nuit ?

Réveils multiples, déambulations, troubles du sommeil… les nuits des malades d’Alzheimer peuvent être très agitées. Pour soulager les aidants, quelques dizaines de structures expérimentent des solutions de répit nocturne. C’est le cas, notamment, de l’Ehpad Les Abondances, à Boulogne-Billancourt.

Le centre de gérontologie des Abondances propose différents modes d’accueil : unité de soins de longue durée, Ehpad, accueil de jour… et depuis quelques mois, un accueil de nuit.Toute l'année, un malade d'Alzheimer peut venir passer la nuit dans une chambre installée au cœur de l’accueil de jour. Il sera accompagné par une équipe spécialisée de 20 heures à 10 heures (8 heures le week-end), et pourra enchaîner sur une journée à l’accueil de jour.Grâce au soutien financier de la Fondation Médéric Alzheimer,Les aidants qui souhaitent souffler une nuit doivent commencer parEnsuite, l’aidant et l’aidé sont invités à une première rencontre avec l’équipe, au centre.« Il s’agit de connaître les habitudes de vie du malade, son niveau d’autonomie pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, ses goûts, ses besoins, ses habitudes… » explique Yohann Vaslin, infirmier coordinateur de la plateforme.Une nuit d’essai est organisée, au cours de laquelle différentes activités sont proposées, selon les souhaits de la personne accueillie : jeux de société, relaxation, télévision, collation en fin de soirée… Puis le lendemain matin, un petit-déjeuner « à la carte » est servi.« En cas de déambulation, nous proposons des activités occupationnelles visant à apaiser la personne », détaille Catherine Renouard, assistante de soins en gérontologie. « Celles qui fonctionnent sont ensuite transmises à l’aidant. »Lecture, musique, massage, installation d’une veilleuse : toutes les astuces favorisant le sommeil de l’aidé bénéficieront ensuite à l’aidant.Des nuits réparatrices donc, pour l’aidant comme pour l’aidé.Madame M. a eu recours plusieurs fois à l’accueil de nuit depuis son lancement. Elle en a d’abord profité pour rattraper du sommeil : « je ne voyais pas très bien comment j’allais continuer à passer des nuits sans dormir », témoigne-t-elle, son mari se levant régulièrement la nuit et s’égarant dans la maison.Puis elle a commencé à s’accorder des sorties, à retisser des liens avec l’extérieur : l’accueil de nuit s’est avéréAujourd’hui, les Abondances envisagent d’élargir les horaires afin de proposer un temps de répit plus conséquent. Le centre est aussi à la recherche de nouveaux financements, pour continuer à proposer ce répit nocturne une fois l’expérimentation avec la Fondation Médéric Alzheimer terminée.Contacter la plateforme de répit des Abondances : 01 41 22 57 51 ou plateformeaidants@lesabondances.fr