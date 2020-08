Edito : ça chauffe !

Ca chauffe en cette rentrée 2020.



Alors que le covid-19 rode toujours, après la sidération et l'urgence de la première vague, voici de nouveaux clusters détectés en maisons de retraite. Comment les accueillir, les accompagner, sans écraser nos valeurs républicaines pour tous les citoyens de tous les âges ?



Les épisodes caniculaires ont fatigué les organismes des plus fragilisés d'entre nous, des proches aidants. Le 6 octobre se profile à l'horizon : faisons chauffer nos claviers pour référencer les initiatives à l'occasion de cette JNA, Journée nationale des aidants. Parce qu'aider un proche âgé à domicile dévoile des réalités multiples comme le montre une étude de la Drees cette semaine. Découvrez aussi les dates de la Caravane des aidants qui repart en tournée.



Après la fièvre, la canicule, titrait la nouvelle version de la revue Ravages de juin. Ses auteurs illustres, de Margaret Atwood à Pablo Servigne, nous invitent à inventer le récit de demain.





‘A sign of the times’: How I got that shot. See our blog: https://t.co/bf7NDpNhM7 pic.twitter.com/bLkFd5mM2q