Vieillir ensemble, un nouvel idéal ?

Vieillir chacun chez soi, mais ensemble quand même. Une idée au cœur de plusieurs œuvres de fiction, mais aussi dans la réalité : en Espagne, un groupe de retraités a acheté tout un village pour y bâtir une nouvelle vie.





C’était le pitch du film Et si on vivait tous ensemble ?, sorti en 2012 déjà : cinq amis vieillissants décidaient de s’installer tous ensemble, de vivre en communauté à 75 ans pour ne pas finir leurs jours en maison de retraite.

En Espagne, un groupe de retraités madrilènes a investi 140 000 euros pour acheter un village en Galice, abandonné depuis une cinquantaine d’années.

Sur un terrain de 110 000 m2 où cohabitent forêt, verger et ruisseau, ils entendent installer des logements individuels et des espaces partagés, comme une bibliothèque ou une infirmerie.

Situé à 8 km de la ville la plus proche, le village va donc retrouver une nouvelle vie. La retraite en commun, une solution pour repeupler les 2000 villages abandonnés que compte la Galice ?







En tout cas, le principe d’une vie en communauté choisie séduit de plus en plus les baby-boomers qui ont grandi avec cette idée, fort en vogue dans les années 1960 et 1970.

C’est notamment le point de départ du roman La race des seniors, de Marc Salomon, sorti en juin dernier.

« Pour passer en sécurité les derniers jours de leur vie », six couples qui se connaissent depuis plus de cinquante ans achètent un immeuble rue de Grenelle, à Paris. Plus qu’une simple cohabitation, c’est aussi un défi : montrer leur capacité à rester autonomes le plus longtemps possible.

Sur fond de guerre des générations, le groupe de retraités crée le Parti républicain des seniors, afin de faire entendre les envies et les attentes des âgés et de lutter contre leur exclusion. Un roman de politique fiction paru aux éditions du Panthéon.