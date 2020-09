Conseils pour utiliser efficacement le gel hydroalcoolique

"Quand vous allez en Ehpad ou au domicile d’une personne âgée, faites-vous dépister avant et protégez-vous" a déclaré Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l’Autonomie, dans une entrevue accordée au Parisien



“Protégez-vous” et protégez aussi vos proches. Pour cela le petit flacon de gel hydroalcoolique à portée de main est devenu un réflexe à avoir au quotidien.

Si le lavage des mains à l’eau et au savon reste la meilleure façon de se débarrasser des bactéries, le gel hydroalcoolique constitue néanmoins une solution transportable et efficace pour diminuer les risques de transmission du virus, recommandée, en l’absence de point d’eau, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)