Premiers secours : trois applis pour sauver des vies

La France est particulièrement à la traîne en matière d’éducation au secourisme. Moins d’un Français sur cinq serait notamment capable d’effectuer les gestes qui sauvent face à un arrêt cardiaque, notamment. Des connaissances pourtant essentielles, notamment si on compte des personnes fragiles dans son entourage. Gros plan sur trois applis conçues pour aider les Français à sauver des vies.





Salvum : formations ludo-éducatives multiplateformes

Everyday heroes, avec les pompiers de Paris





L’Appli qui sauve de la Croix-Rouge





Disponible sur PC et smartphone, l’application Salvum permet de se former, notamment, à la partie théorique du(certificat prévention et secours civiques de niveau 1).L’utilisateur est mis en situation et doit choisir parmi plusieurs propositions les gestes à accomplir. Explications et informations complémentaires lui sont ensuite données.Chaque formation terminée donne droit à un certificat, et la partie théorique du PSC1 ouvre l’accès à la partie pratique en une demi-journée au lieu d’un jour plein.L’utilisateur peut aussi revenir à tout miment sur les modules terminés pour réviser.Tarif : 4,99 euros pour accéder à l’ensemble des contenus.Développée en partenariat avec les sapeurs-pompiers de Paris, Everyday heroes est également disponible sur ordinateur et mobile.Elle propose des(gestes qui sauvent, PSC1, arrêt cardiaque…) mais aussi des modules « bonus » classés par thématique : canicule, au bureau, noyade… et bien entendu des contenus en lien avec la situation sanitaire.Le tout sous forme de saynètes interactives.Gratuite elle aussi, l’Appli qui sauve quant à elle repose sur des vidéos pédagogiques, des tests, des listes, des fiches…Un contenu très complet qui permet d’apprendre et de se préparer, et qui offre un soutien en cas d’urgence en rappelant, en fonction de la situation rencontrée, les gestes à accomplir.Elle est disponible pour les smartphones et tablettes équipés des systèmes d'exploitation iOS (Apple) et Android (Google).