Covid-19 : quelles mesures pour affronter la seconde vague ?

Des clusters au plus proches de personnes fragiles, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques à l’image du drame vécu ces derniers jours dans une maison de retraite de l’Aveyron.



Frappé par la pandémie, l’Ehpad la Gloriande de Séverac-d'Aveyron déplore 6 décès liés au covid-19 parmi ses habitants et 69 cas de contamination confirmés. Quatre résidents sont par ailleurs hospitalisés à l’hôpital de Rodez, dont un en réanimation.

Face à cette situation préoccupante, la Ville de Nice a décidé dedans ses quatre Ehpad municipaux. Une décision décriée par la Fédération nationale des associations et amis de personnes âgées et de leurs familles (Fnapaef) qui rappelle que "les familles restent douloureusement touchées par les nombreuses semaines de confinement imposées en Ehpad en mars et n’oublieront jamais cette distance délétère présentielle plongeant leurs parents dans des souffrances physiques et psychologiques irréversibles et morbides.Le Covid a tué, l’isolement lui a emboîté le pas."Ce lundi à 15 heures, la préfète de Gironde Fabienne Buccio a annoncé depour tenter d'endiguer l'évolution inquiétante de l'épidémie dans le département.Parmi ces mesures, les rassemblements publics sont désormais réduits à 1 000 personnes, les réunions privées sont restreintes à dix personnes à Bordeaux etsur la Gironde.Des mesures similaires ont aussi été adoptées ce lundi 14 dans les Bouches-du-Rhône, avec une limitation des visites : une seule visite de deux personnes maximum est désormais autorisée par jour. Le préfet Christophe Mirmand a également annoncé la réactivation des mesures prises durant les période de canicule, notamment les appels téléphoniques aux personnes âgées isolées.Des visites également suspendues dans l’Ehpad Les magnolias à Loos (59) sous l’impulsion des résidents eux-mêmes. Dans le reste des Hauts-de-France, elles ne peuvent plus se dérouler que sur rendez-vous, dans le jardin ou dans une pièce séparée en deux par une paroi de plexiglas.