Des ateliers en ligne pour bien vieillir

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) s’adapte à la crise sanitaire et propose depuis peu à ses adhérents des ateliers gratuits à distance, pour rester en forme, en lien et adopter des comportements favorables au bien-être.



Ateliers "Vitalité”, “Cap bien-être”, “Covid-19 : votre vécu hier et aujourd’hui”... Orchestrés par un animateur, les ateliers de la MSA se déroulent en petits groupes (8 à 10 personnes) et se composent de 2 à 3 modules d’1h30 chacun.



Ces ateliers en ligne entièrement gratuits ont été créés pour faire face au contexte sanitaire actuel et s’adressent aux adhérents de 60 ans et plus, équipés d’un ordinateur ou d’une tablette



Des ateliers pour aider à traverser la crise



Les ateliers "Vitalité" existent depuis trois ans mais sont cette fois disponibles à distance. Ils apportent des conseils pratiques et utiles pour améliorer sa condition de vie à la retraite.



Nouvellement créés et exclusivement en ligne, les ateliers “Cap bien-être” et “Covid-19 : votre vécu hier et aujourd’hui” permettent d'acquérir de bons réflexes pendant cette crise sanitaire.



Le premier propose d’apprendre techniques pour gérer au quotidien son stress et ses émotions, tandis que le second invite à partager son vécu sur le confinement et le déconfinement.



Formé sur les connaissances et avancées scientifiques de l’épidémie, l’animateur est aussi là pour répondre aux questions, aux inquiétudes des participants dans ce contexte sanitaire incertain qui peut être source d’anxiété.