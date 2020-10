Une bulle de répit dans un quotidien éprouvant

Un moment de répit : qu’est-ce que c’est vraiment ? Lorsqu’on s’occupe au quotidien ou régulièrement d’un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou la perte d’autonomie, les instants sont précieux, remplis de tendresse et de bienveillance mais ils peuvent aussi être source de fatigue, de stress et parfois de découragement. Pour retrouver de l’énergie et préserver votre propre santé, il est indispensable de vous accorder des moments pour vous reposer, vous aérer l’esprit, vous ressourcer. C’est juste humain.



Il n’est pas si facile de trouver ou profiter des solutions de répit. Bien trop souvent, les contraintes financières, le manque de temps ou de confiance dans les structures, ou encore l’absence d’accompagnement réduisent vos envies à néant. D’autant plus durant la période de crise sanitaire que nous traversons actuellement. Et pourtant, il existe un droit au répit, grâce à la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, qui apporte des réponses concrètes à ce besoin essentiel pour les aidants.





Un moment de répit de qualité, c’est une solution de répit adaptée, accessible et accompagnée dans la confiance.

Il n’existe pas une solution de répit mais plusieurs formes de répit qui peuvent répondre à différentes envies ou différentes attentes. C’est pourquoi, dans le cadre de ses activités sociales et grâce au savoir-faire de ses partenaires, AG2R LA MONDIALE met à votre disposition une offre de services variée et surtout adaptée à chacun d’entre vous pour bénéficier d’un moment de répit et préserver ainsi votre équilibre de vie. C’est ce que nous vous proposons de découvrir ici :

Rester chez vous et garder vos repères : le baluchonnage, est une solution de répit proposée directement à domicile, avec un professionnel unique.

Rester chez vous et garder vos repères : le baluchonnage, est une solution de répit proposée directement à domicile, avec un professionnel unique. Trouver une structure d’accueil adaptée , temporaire ou régulière pour votre proche fragilisé, pour que chacun puisse vivre différemment en journée ou quelques mois dans l’année, avec Orizea par exemple, ou avec CetteFamille pour séjourner dans une famille d’accueil agréée.

Profiter de séjours de répit adaptés , pour prendre l’air et vous offrir une parenthèse, avec les 3 villages Vivre le Répit en Famille par exemple.

AG2R LA MONDIALE agit pour préserver l'équilibre de vie des aidants.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’action d’AG2R LA MONDIALE auprès des aidants, rendez-vous sur notre infographie interactive.

Et pour en savoir plus sur AG2R LA MONDIALE : www.ag2rlamondiale.fr/innovateur-social